Когда закончится снегопад, который обрушился на Алтайский край?

Синоптик рассказала, когда осадки прекратятся и сколько дней в регионе будет стоять спокойная погода Снегопад, который начался в Алтайском крае еще в прошлые выходные, по прогнозам синоптиков, стихнет 16 ноября.
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