В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

Городские службы работают в усиленном режиме Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал журналистам, что в нескольких районах СВАО частично восстановлено отопление, нарушенное в результате пожара на подстанции.
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