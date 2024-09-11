Польша на 90 дней продлила работу буферной зоны на границе с Белоруссией

Польша продлит действие буферной зоны на своей границе с Белоруссией на 90 дней. Об этом, как пишет "Коммерсантъ", сообщило польское Министерство внутренних дел, добавив, что такая мера показала свою эффективность по сокращению нелегальной миграции.
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