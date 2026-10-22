Приостановка программ льготного автокредитования способна серьёзно ударить по «АвтоВАЗу»: до конца 2026 года темпы продаж и производства ведущего отечественного автопроизводителя в легковом сегменте могут снизиться примерно на 20–25%.
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