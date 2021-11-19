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СБУ разместила в Херсоне плакаты с призывом докладывать о «сепаратистской угрозе»

СБУ разместила в Херсоне плакаты с призывом докладывать о «сепаратистской угрозе»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко поделился в Сети с подписчиками фотографией «социального баннера», размещенного на улицах Херсона Службой безопасности Украины: гражданам предлагалось докладывать о «сепаратистской угрозе» по телефону.

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