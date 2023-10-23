Прощается, но не уходит: Армения пока задержится в ОДКБ

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Комментарии
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Александр Дубков
горный армянский еврей
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4 д.
Юрий Супоня
Очень жаль, что так случилось с Арменией.
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4 д.
Алексей Сафронов
Странное, а скорее дешёвое словоблудие вокруг армении, которая, как показало уже 3 столетия, не достойно быть государством армян. Им гораздо лучше превратиться в турок, чем в россиян. Те же самые евреи, только горные и подгорные.
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4 д.

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