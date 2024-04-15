Март стал десятым самым жарким месяцем подряд за историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со ссылкой на данные европейской программы по изучению климата Copernicus Climate Change Service.
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