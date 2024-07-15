Хулиганов устроивших стрельбу в Приморье взяли отправили в СИЗО

В Хасанском районе произошел инцидент, с участием трех мужчин, которые открыли стрельбу в клубе. Суд отправил всех участников конфликта в СИЗО, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии