"Это только начало!". В Словакии отказались от военной помощи Владимиру Зеленскому

Страна не будет поддерживать санкции против России, если это будет вредить европейскому государству.Стало известно, что одна из европейских стран, а именно Словакия, уже отказалась от военной помощи Украине.
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