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«Моспитомец × Четвероногий друг»: встречи, лекции и новые дома для питомцев

«Моспитомец × Четвероногий друг»: встречи, лекции и новые дома для питомцев

Фестиваль проходит на Тверском бульваре с 27 по 30 августаС 27 по 30 августа на Тверском бульваре проходит фестиваль «Моспитомец × Четвероногий друг».

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