Прогноз: к 2100 году климат поставит под вопрос выживание человечества

Какой будет жизнь в будущем? Ученые рисуют на этот счет крайне мрачную картину. Так, по прогнозам, составленным с учетом развития негативной ситуации с глобальным климатом, наша планета станет малопригодной для полноценной жизни уже к 2100 году.