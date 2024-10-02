Миллионы Маслякова, долги Заворотнюк: что получат в наследство семьи звезд

В сентябре 2024 года скончался ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков. Полгода назад, 15 марта, ушел из жизни актер и бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.
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