Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • F I
    Нормально.... А реальные хапуги ,казнокрады  и тп нечисть снизу до верху типа не прикасаемы ))) На артистах проще оты...Галкина* и Пугаче...
  • Людмила
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Миллионы Маслякова, долги Заворотнюк: что получат в наследство семьи звезд

В сентябре 2024 года скончался ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков. Полгода назад, 15 марта, ушел из жизни актер и бывший художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт.

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