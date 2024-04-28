Красный корень здоровья: почему стоит добавить в свой рацион

Свекла является важным продуктом для профилактики онкологических заболеваний. Беталаин, содержащийся в ней, активно борется с канцерогенами, защищая организм от воздействия вредных веществ, которые могут спровоцировать множество заболеваний, включая рак и хроническую сердечную недостаточность.
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