Красный корень здоровья: почему стоит добавить в свой рацион

Свекла является важным продуктом для профилактики онкологических заболеваний. Беталаин, содержащийся в ней, активно борется с канцерогенами, защищая организм от воздействия вредных веществ, которые могут спровоцировать множество заболеваний, включая рак и хроническую сердечную недостаточность.