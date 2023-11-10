Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток — 2»

Мировой общественности следует обратить внимание на слова президента США Джо Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат газопровод «Северный поток — 2», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «России 1».
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