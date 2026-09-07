Трамп собирается сделать первый звонок Путину после переговоров по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Американские спецпосланники провели встречи с российской и украинской сторонами, чтобы обсудить урегулирование конфликта, ВСУ продолжают атаки на мирных жителей, а США и Иран вновь обменялись ударами.