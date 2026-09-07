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Трамп собирается сделать первый звонок Путину после переговоров по Украине: главное за сутки

Трамп собирается сделать первый звонок Путину после переговоров по Украине: главное за сутки

МОСКВА, 7 сентября, ФедералПресс. Американские спецпосланники провели встречи с российской и украинской сторонами, чтобы обсудить урегулирование конфликта, ВСУ продолжают атаки на мирных жителей, а США и Иран вновь обменялись ударами.

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