16 марта 2021 картинка из интернета. И не пугайтесь, это такой монтаж + постановочные кадры.
Кому выгодно представлять россиян нищими?
Комментарии
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Александр Широков
Верно! 👍👍👍
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Столица и то что недалеко от МКАД-далеко не вся Россия.
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2 час.
soylosan
Ух ты какой прогресс. То за МКАДом жизни небыло, теперь недалеко от МКАД появилась. Двоешников, учись лучше. И у тебя жизнь появится. Нет нищеты в России есть профессиональные нищие, алкаши и психически не здоровые люди без присмотра. Вот их всех и снимают когда надо нищетой потрясти перед "населением".
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32 мин.
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