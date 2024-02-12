Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Кому выгодно представлять россиян нищими?

Кому выгодно представлять россиян нищими?

16 марта 2021 картинка из интернета. И не пугайтесь, это такой монтаж + постановочные кадры.

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Комментарии
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Александр Широков
Верно! 👍👍👍
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Столица и то что недалеко от МКАД-далеко не вся Россия.
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2 час.
soylosan
Ух ты какой прогресс. То за МКАДом жизни небыло, теперь недалеко от МКАД появилась. Двоешников, учись лучше. И у тебя жизнь появится. Нет нищеты в России есть профессиональные нищие,  алкаши и психически не здоровые люди без присмотра. Вот их всех и снимают когда надо нищетой потрясти перед &quot;населением&quot;.
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32 мин.

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