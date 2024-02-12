Кому выгодно представлять россиян нищими?

soylosan

Ух ты какой прогресс. То за МКАДом жизни небыло, теперь недалеко от МКАД появилась. Двоешников, учись лучше. И у тебя жизнь появится. Нет нищеты в России есть профессиональные нищие, алкаши и психически не здоровые люди без присмотра. Вот их всех и снимают когда надо нищетой потрясти перед "населением".