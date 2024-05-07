Урок памяти для воспитанников центра «Улитка» организовали сотрудники Информационного центра УМВД России по Астраханской области

В преддверии Дня Победы начальник отдела оперативно-справочной информации Информационного центра УМВД России по Астраханской области Алексей Ханов и сотрудники оперативного штаба регионального полицейского ведомства организовали Урок памяти для воспитанниц подшефного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Улитка».
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