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Закон и Порядок

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Доводы Генпрокуратуры к конфискации заводов ЧЭМК

Доводы Генпрокуратуры к конфискации заводов ЧЭМК

«Ъ»: Генпрокуратура потребовала заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации Генпрокуратура потребовала передать государству три крупнейших в стране производителей ферросплавов, сталь от которых используется в ВПК, из-за незаконности приватизации и поставок в СШАФото: Вадим Ахметов / URA.

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Комментарии
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лина любимцева
Да много чего незаконно приХватизировали после развала СССР. Хапуги не дремали!!
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3 час.
лл
лина любимцева
Уран  продаем США для изготовления ЯО?....
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3 час.
Александр Рожков
Скопируйте фразу &quot;Уран продаем США&quot; и поместите ее в поисковик. Вы получите множество сайтов, где получите ответ на ваш вопрос.
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2 час.

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