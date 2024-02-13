«Ъ»: Генпрокуратура потребовала заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации Генпрокуратура потребовала передать государству три крупнейших в стране производителей ферросплавов, сталь от которых используется в ВПК, из-за незаконности приватизации и поставок в СШАФото: Вадим Ахметов / URA.
Доводы Генпрокуратуры к конфискации заводов ЧЭМК
Комментарии
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лина любимцева
Да много чего незаконно приХватизировали после развала СССР. Хапуги не дремали!!
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3 час.
лл
лина любимцева
Уран продаем США для изготовления ЯО?....
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3 час.
Александр Рожков
Скопируйте фразу "Уран продаем США" и поместите ее в поисковик. Вы получите множество сайтов, где получите ответ на ваш вопрос.
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2 час.
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