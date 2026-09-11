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Киев усиливает границу с Белоруссией, пытаясь остановить поток «беглецов»

Киев усиливает границу с Белоруссией, пытаясь остановить поток «беглецов»

Киевский режим усиливает пограничный режим на белорусской границе, украинцы начинают бежать в соседнюю республику на фоне проблем в Европе.

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