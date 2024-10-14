Горожан пригласили поучаствовать во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

С 8 по 29 октября проходит седьмой ежегодный Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности. Участники зачета проверят, насколько хорошо они ориентируются в финансовых вопросах, и получат рекомендации, которые помогут восполнить пробелы в знаниях.