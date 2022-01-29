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Российские лыжники получили зеленые QR-коды здоровья и сегодня вылетят на Олимпийские игры в Пекин

Все российские лыжники, входящие в состав команды на Олимпийские игры в Пекин, успешно прошли тестирование на коронавирус и получили зеленые QR-коды.

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