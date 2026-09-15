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Жасмин и Александр Шепс посетили иммерсивное шоу «Вернувшиеся: Новая реальность» в театре «Особняк Дашков 5»

В театре «Особняк Дашков 5» состоялся специальный показ иммерсивного шоу «Вернувшиеся: Новая реальность», основанного на пьесе Генрика Ибсена «Привидения».

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