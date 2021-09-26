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Идеал государственного устройства что у либералов, что у коммунистов один и тот же

Идеал государственного устройства что у либералов, что у коммунистов один и тот же

автор - Школа экзорцистов До сих пор ещё встречаются товарищи, которые удивляются тому , что в эти выборы все либералы по приказу партии вашингтонского обкома руководителей проекта УГ (УГ это не то, что вы все подумали, а "умное голосование") голосовали за КПРФ: дескать, как такое могло случиться, если комми и либеры вроде как враги? А я, когда вижу таких товарищей, смеюсь, и говорю: дорогие мои! Ваши сведения устарели! Коммунисты и либералы давно уже не враги, а побратимы: Изображение из открытых источников.

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Зоя Бобкова
У них цель оказалась одна - опять разрушить Россию, как было в 17 году.
Валентин Кравченко
А едросы программа геноцида народа лучше?
Алексей Кузнецов
В общем что и требовалось доказать Коммунисты те же либералы.Те же яйца ,но в профиль .
Зоя Бобкова
Где вы видите геноцид ? Маткапиталл, помощь семьям - когда это было? Просто белая раса вымирает что ли? Смотрите, что в Европе творится, скоро все черные там будут жить.
Зоя Бобкова
Почему вы прЯчите своё лицо? Боитесь, что ерунду говорите? ТАК ПРИ ПУТИНЕ ВАС НИКТО ЗА ЭТО НЕ НАКАЖЕТ, РЕПРЕССИЙ МАССОВЫХ ВЕДЬ НЕТ В СТРАНЕ.
Владимир Eвтушенко
Дурища, не6 позорься незнанием абсолютным истории. Либералы в Феврале 17 году убили РИМ, а большевики после Октября в крови и страданиях собрали, сохранилии. Как ие же вы мерзкие мрази, клевещущие на СССР, не будь его, не было бы и вас, ш9люх подажн7ых, ибо не было бы России на карте мира.
Владимир Eвтушенко
Очередной кретин, историю не знающий, говном кидается из помойки.
Вячеслав Котельников
В статье описано нынешнее состояние страны и куда она катится
Александр Симаков
Ты про Украину? Так пусть катится...
Sergey Ivanov
Этот автор либо дурак, с ЕГЭ вместо мозгов, либо проплаченная сволочь. Вот никогда при Советской власти не чувствовали мы какую- то ущербность! Наоборот, гордились своей страной, своим народом! Хоть и жили поскромнее, чем на Западе. А вот чувство собственной ущербности нам вколачивает в мозги именно буржуазная власть. Да, чтобы народ «не брыкался, не бунтовал»- его нужно задавить. А еще это очень удобно для власти: Забитый, запуганный народ не спросит власть, как так получилось, что народное достояние оказалось в руках кучки политических жуликов, которые это самое достояние используют не на благо народа, а на собственную усладу.. Да и не вымирали мы при Советской власти. Даже росло население. Вымирать мы начали как раз при ЭТОЙ власти! Люди ведь детей заводят не тогда, когда им хорошо, а тогда, когда им плохо, но видят они надежду впереди! Детей матери рождают ради будущего! Потому и был целый взрыв рождаемости после войны. В разруху, голод, когда часто не было даже крыши над головой- были в семьях дети! Много детей! Сейчас нет такой надежды- и детей нет.
Александр Симаков
Тогда у людей денег на презервативы не было, потому и рожали. А сейчас каких только контрацептивов нет! И деньги на них есть! И ещё, при Советской власти население росло в основном за счёт Средней Азии и Кавказа. В русских семьях было в основном по 1-2 ребёнка.
Ирина
Более идиотской отмазки не придумал для оправдания устроенного вашей преступной антикоммунистической кликой геноцида народов на территории захваченного вами СССР ?
Борис Выдрин
Брешешь, сопляк, иди высморкайся!! Хол
Александр Симаков
Sergey Ivanov
Дитятко! Так ведь контрацептивы появились как раз потому, что возникла потребность- не так ли? И ведь возникла она не в Советской России, а в России буржуазной. Про Ср Азию- правда. Но и в России был прирост. Нас в семье было трое братьев. А в каждом дворе были стаи мальчишек! И все носились по двору, размахивая деревянными автоматами... Мы играли в войну.... Я вот вспоминаю как медкомиссию в военкомате проходил. Была толпа призывников! Их было столько, что брали не всех. Меня не взяли.... Астма....
Александр Симаков
А что, на нормальный игрушечный автомат денег не было? Сейчас во дворах не видно стай детворы, потому что по домам все сидят, за компьютерами, телефонами или приставками. А между тем за последние двадцать лет ни одной школы не закрыли, а дети во многих учатся в три смены. При Советской власти, даже учитывая то, что в Вашей семье было трое братьев, такого не было! Да, Вы давно были в военкомате? Там сейчас нет толп призывников. Отчасти потому, что значительная часть ВС переведена на контрактную службу, а в основном потому, что численный состав ВС уменьшился с 3,5 миллиона до 1 миллиона человек. Сейчас не гребут всех подряд, чтобы заполнить многочисленные стройбаты.
Александр Симаков
Дедуля, ты как раз доказательство того, что у твоих родителей не было денег на презервативы...
Elena Zginnik
всё правильно вы говорите-в десятку и ЕР и их тихим подхрюкивающим либералам всех мастей не плохо -бы вспомнить и посмотреть в зеркало,а там на пртяжении уже более 25 лет в правительстве и в думе заседают в подавляющем большинстве одни либералы,которых в последнее время вроде-бы как поубавилось,но это олько от того,что все они по природе своей флюгеры и хамелионы и название своих партий только и успевают менять,но суть как была буржуйской,-так и остаётся и это просто вынужден был признать не далее как вчера и наш президент на встрече(дистанционно) с лидерами фракций
Владимир Eвтушенко
Жаль,что родили тебя, подонка.
Владимир Eвтушенко
подонок,ты как раз доказательство того, что у твоих родителей не было денег на презервативы...
Виталий Литвинов
Аборты были строжайше запрещены законом и тот кто делал операцию и та кому делали, несли уголовную ответственность. Вот и рождаемость в русских семьях после войны росла не смотря на ужасные условия жизни и взрослых и детей. Ну а мусульманское население следовало религиозным установкам всегда и семьи по семь восемь детей не были редкостью, скорее это была норма. А вот уже наше поколение русских людей резко снизило рождаемость: появились контрацептивы, разрешили аборты и уже в наших семьях нормой стало 1-2 ребёнка, то же продолжилось и у наших детей. Правда у моих двух дочерей было по трое, но это исключение из правил. И дело даже не в условиях жизни, а в поголовной образованности населения, давно замечено, чем образованнее общество, тем меньше рождаемость
Ирина
У врагов коммунистов на территории СССР ментальная озлобленность ,и ментальная склонность к предательству . Поэтому и после захвата ими СССР ,они насаждают злобу и ненависть как к коммунистам и их сторонникам ,так и к друг другу ,и постоянно друг друга подкидывают коммунистам и их сторонникам ,начиная с их "Освободителя " Горбачева .И враги коммунистов в российской власти пытаются объединить коммунистов с ненавидимыми народом либерастами для дискредитации коммунистов .
Виталий Литвинов
Ирина, меня не перестаёт удивлять твоя ментальная глупость! Впрочем адепты коммунистической идеологии умными не могут быть по определению. Верить сказкам могут только малые дети, а они в силу своего ничтожного жизненного опыта умнее взрослых просто не могут быть. Вот ты, обыкновенная верующая, вера твоя: коммунизм, символ веры не крест, как у христиан. а пятиконечная звезда, осеняешь себя перед святыми иконами Маркса, Ленина, Сталина, Энгельса и др. коммунистических святых или пророков, пятиконечным знамением лоб, плечи, коленки. Ваша верующая братия всё ждёт воскрешения вашего пророка Ленина, по примеру Иисуса Христа, но что то не получается. Хотя есть видео. где Ленин, по ночам присаживается в открытом гробу, но встать и воскреснуть не даёт ему тяжесть содеянных грехов. Так что не дождётесь второго пришествия Ильича, как бы вы не молились своим святым.
Владимир Eвтушенко
литвинов, меня не перестаёт удивлять твоя ментальная глупость! Впрочем адептыбупржуйской идеологии умными не могут быть по определению. Верить сказкам могут только малые дети, а они в силу своего ничтожного жизненного опыта умнее взрослых просто не могут быть. Вот ты, обыкновенный крысёныш-геббельсёныш,, вера...
Алексей Кузнецов
Не получился либеральный майдан в РФ -делают красный майдан .Радио "Свобода"предложила Прилепина в президенты и назавтра он заявляет о своих президентских амбициях .Смычка либералов и красных -свершившийся факт уже
Ирина
Ха ,Майданы устраиваете только ВЫ ,враги коммунистов ,отнимая власть друг у друга ,а вашу колониальную Систему по ограблению вами страны и народа ,всегда оставляете прежней . Зачем "красным " нужен Майдан ,если ничего не изменится для вашей антикоммунистической клики ?
Алексей Кузнецов
1917 типичный майдан и октябрь то же .Разница в зарубежных спонсорах .Февраль-Англия,октябрь-Германия
Алексей Кузнецов
Подготовка «Красного майдана» https://pereklichka.livejournal.com/1532255.html
Алексей Кузнецов
2012 встреча с Навальным Прилепин и Шаргунов .Смеялся Прилепин над стихами Быкова : https://www.youtube.com/watch?v=OF6vOET0vO0
Виталий Литвинов
Прилепин никогда не был либералом, он был национал-большевиком, т. е. попросту нациком с левым уклоном, потом стал "народником" и националистом одновременно в сообществе с Навальным, потом от Навального отскочил и создал свою тусовочку не пойми какого направления, обозвал её "За Правду". На прошлых выборах в Президенты его кандидатура от левого движения не прошла, победил Грудинин, а в президенты ужос как хоцца Захару то бишь Евгению. Одним словом болтается как говно в прпоруби от одного края к другому. Но он вполне может и с либералами вступить в коалицию, беспринципность этого прилипалы известна не только в узких кругах. Он везде успел поднять ногу, чтобы пометить сворю территорию, как это делают все, уважающие себя кобели. Ну какой из него президент? Лавры Зеленского не дают покоя. Только Россия не Украина, мы нормальная страна и такие у нас не проходят.
Владимир Eвтушенко
17 год типичный майдан был в феврале, а проплатила его Англия. Историю знать надо геббельсятам поганым
Alex Немо
Автор старается оставаться политкорректным. Цель у них действительно одна - усесться в тепленкие кресла установленные на плечах работающих россиян и весело покрикивать с олимпа - вперед братцы, еще немножко и вам полегчает. При этом весело болтать ножками свисающими с шей этих самых братцев... При этом не забывая поддакивать Зевсу - поддержамс...
Борис Златанов
Я не понял, Путин, типичнейший либерал, опять за коммунистов?
Борис Златанов
Я не понял, Путин, типичнейший либерал, опять за коммунистов?
Владимир СВ
Школа экзорцистов ( мое мнение - школа пидарасов) всегда извращают сущность вопроса ... поэтому и дискутировать по поводу их статей нет смысла - БРЕД ИДИОТОВ ..
Владимир Eвтушенко
Как всегда, мразь геббельсовская, автор клеветона опять анонимен.
Aleksandr Lavrov
нынешние комунисты - те же либерало-пидерасты , от старых осталось только вывеска .
Алексей Кузнецов
Как раз Геббельс очень долго был очарован социалистическими идеями : https://life.ru/p/1055796
Alex Imen
Бред собачий,идеи абсолютно противоположные.
Василий Иванович
В УГ сисянисты голосовали за зюганоидов
Дмитрий Воскресенский
Автор провокатор и болтун не по теме вообще.

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