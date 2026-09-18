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«Локо» похож не на больную, а на выздоравливающую команду, которая скоро прибавит». Тренер «Крыльев» Булатов о 14-м месте железнодорожников

Тренер « Крыльев Советов » Сергей Булатов после ничьей с « Локомотивом » (1:1) заявил, что красно-зеленые должны находиться выше в таблице.

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