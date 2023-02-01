Новым министром промышленности и торговли Хабаровского края стал Евгений Романов

Бывший генеральный директор дальенвосточных активов СУЭК Евгений Романов возглавил министерство промышленности и торговли Хабаровского края.
Популярные статьи
- «Противник попытался скрыть личности»: Пригожин объяснил, почему украинцы обезглавили тела иностранных наемников в Бахмуте
- Нуланд: власти США рады тому, что «Северный поток» превратился в «груду металла на дне моря»
- Захарова считает, что слова Нуланд о «Северном потоке» являются доказательством причастности США к теракту на газопроводе
Свежие комментарии