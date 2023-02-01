Аргументы недели

98 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ol Solos
    Верные и точные слова!Сергей Фургал выс...
  • Евгений Кислинский
    жизнь отдельно взятого человека никогда не зависела от Фургала, или какого то другого губернатора, жизнь отдельно взя...Сергей Фургал выс...
  • Владимир Соловьев
    "САМЫЙ" РАЗ ДЕПУТАТ ВСПОМНИЛ ДЕПАРДЬЕ, ДРУГИХ ПРИЧИН ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА "ДУМОВЦЕВ" НЕТ. ПОЛУЧАЙ ЗАРПЛАТУ И ЖИВИ СПОКОЙНО!Депутат ГД Журавл...

Новым министром промышленности и торговли Хабаровского края стал Евгений Романов

Новым министром промышленности и торговли Хабаровского края стал Евгений Романов

Бывший генеральный директор дальенвосточных активов СУЭК Евгений Романов возглавил министерство промышленности и торговли Хабаровского края.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх