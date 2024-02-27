Элеонора Коган

Вот это история душещипательная.Надо просто верить тому,кого любишь. Света поверила,что Виктор не виноват в нападении на ИринкуИ нашли эту тварь. Спасибо милому Шарику, спугнул негодяя и спас девушку!!!!Теперь им со Светланой никто не помешает быть счастливыми!!!!