ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 123 подписчика

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Ивушка

Ивушка

- Не трогай меня! Отпусти! Не надо! Крик разнесся над водой и замер, почти никем не услышанный и не понятый.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!! ОКНО В НАСТОЯЩУЮ ЖИЗНЬ !!!
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21 час.
radiofree RF
👍
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21 час.
Элеонора Коган
Вот это история душещипательная.Надо просто верить тому,кого любишь. Света поверила,что Виктор не виноват в нападении на ИринкуИ нашли эту тварь. Спасибо милому Шарику, спугнул негодяя и спас девушку!!!!Теперь им со Светланой никто не помешает быть счастливыми!!!!
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14 час.

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