HR-директор Романова: важно своевременно закрывать больничный лист

Незакрытый больничный лист приравнивается к статусу незавершённого страхового случая. Электронный больничный формируется и обновляется медучреждением, и только финальная запись врача о выздоровлении и допуске к работе делает документ основанием для расчёта пособия.
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