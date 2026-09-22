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HR-директор Романова: важно своевременно закрывать больничный лист

HR-директор Романова: важно своевременно закрывать больничный лист

Незакрытый больничный лист приравнивается к статусу незавершённого страхового случая. Электронный больничный формируется и обновляется медучреждением, и только финальная запись врача о выздоровлении и допуске к работе делает документ основанием для расчёта пособия.

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