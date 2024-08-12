Фраза Владимира Путина о том, что ни о каких переговорах с Украиной не может быть и речи, стала ключевой на […] The post Украина не улучшит переговорную позицию – переговоров не будет appeared first on Медиакратия.
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