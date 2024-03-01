Уроженец Приморья сыграл замначальника колонии в сериале «Камера Мотор»

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта, ФедералПресс. 4 марта в 20:00 на телеканале ТНТ стартует комедийный сериал «Камера Мотор» – ностальгическая история про работника видеосалона 90-х, созданная «Руки Вверх Production».
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