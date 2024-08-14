Магия света: потрясающие фотоснимки, глядя на которые захватывает дух

С нами не соскучишься!

Игры со светом. Работы Эрика Паре (Eric Pare). Играя со светом, современный фотограф Эрик Паре (Eric Pare) создаёт необычные снимки, на которых оживают замысловатые светящиеся фигуры, в центре которых застыл человек.