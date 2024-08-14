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Магия света: потрясающие фотоснимки, глядя на которые захватывает дух

Магия света: потрясающие фотоснимки, глядя на которые захватывает дух

Игры со светом. Работы Эрика Паре (Eric Pare). Играя со светом, современный фотограф Эрик Паре (Eric Pare) создаёт необычные снимки, на которых оживают замысловатые светящиеся фигуры, в центре которых застыл человек.

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