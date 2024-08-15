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«То еще ведро»: каким оказался БТР США Stryker, впервые захваченный под Курском у ВСУ целиком

«То еще ведро»: каким оказался БТР США Stryker, впервые захваченный под Курском у ВСУ целиком

Тележурналист Владимир Соловьев опубликовал в Telegram-канале видеозапись, как бойцы одной из бригад морской пехоты Вооруженных сил России буксируют трофейный американский бронетранспортер (БТР) Stryker.

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