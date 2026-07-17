RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту «Кролики»

Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту «Кролики»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд на территорию прибалтийской республики на неопределённый срок участникам украинского эстрадного дуэта «Кролики» Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии