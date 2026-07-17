Глава МИД Латвии запретила въезд в страну украинскому дуэту «Кролики»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что запретила въезд на территорию прибалтийской республики на неопределённый срок участникам украинского эстрадного дуэта «Кролики» Владимиру Моисеенко и Владимиру Данильцу.
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