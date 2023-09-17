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Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о хлопке газа в Новосибирской области

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о хлопке газа в Новосибирской области

В результате хлопка газа в Барабинском районе разрушился жилой дом, пострадали двое мужчин.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как продвигается расследование уголовного дела по факту хлопка газа и разрушения одноквартирного жилого дома в Барабинском районе Новосибирской области Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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