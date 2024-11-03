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Неймар назвал белорусскую теннисистку Соболенко королевой

Неймар назвал белорусскую теннисистку Соболенко королевой

Бразильский футболист Неймар, выступающий в составе клуба «Аль-Хиляль», встретился 3 ноября с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко на итоговом турнире WTA, который проходит в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

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