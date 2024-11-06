Паромные переправы к поселкам Таежный и Лазо временно закроются из-за отрицательных температур

С 12 ноября паромные переправы к поселкам Таежный и Лазо будут временно закрыты в связи с наступлением отрицательных температур, снижением уровня воды и образованием значительного количества снежно-ледяной шуги в русле реки Камчатка.
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