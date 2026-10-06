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Царьград

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Челябинские бани привлекают клиентов скидками и дополнительными услугами

Челябинские бани привлекают клиентов скидками и дополнительными услугами

В Челябинске доступно около 90 бань и саун, из них 24 — русские бани на дровах. Цены варьируются от 400 до 1000 рублей в час, предлагаются различные дополнительные услуги: купели, бани на берегу водоемов, СПА и детские комнаты.

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