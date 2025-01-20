Только что! Последние кадры из Запорожья: бомба ВС РФ уничтожила производство «Паляници»

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8 января вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по военному производству, расположенного в Запорожье.

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