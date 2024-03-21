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Энергетики филиала "Калугаэнерго" сдают ГТО

Энергетики филиала "Калугаэнерго" сдают ГТО

В рамках объявленного в компании "Года физической культуры и спорта" специалисты "Калугаэнерго" с успехом проходят спортивные испытания ВФСК "Готов к труду и обороне", сообщает Телеграмм-канал "ИнформБюро".

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