ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Собянин рассказал о выступлении сборной Москвы на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Среди конкурсантов завершившегося московского этапа «Абилимпикса-2026» были школьники от 14 лет, студенты и специалисты.

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