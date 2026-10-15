Сбой затронул веб-версию и мобильное приложение нейросети, которые не работали несколько часов 15 октября в работе китайской нейросети DeepSeek произошёл масштабный сбой, продолжавшийся более трёх часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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