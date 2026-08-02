В Белгородской области дрон ВСУ атаковал детскую площадку, погиб ребёнок, двое пострадали

В селе Принцевка Валуйского округа Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, ещё две девочки — семи и девяти лет — госпитализированы с осколочными ранениями.
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