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Николай Азаров: Демонтаж памятника Ивану Павлову — новый шаг в дерусификации Киева?

Маразм крепчал… В Киеве с территории Александровской больницы демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, всемирно известному физиологу Ивану Петровичу Павлову, потому что, несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с «имперским нарративом».

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