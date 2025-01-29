Маразм крепчал… В Киеве с территории Александровской больницы демонтировали памятник лауреату Нобелевской премии, всемирно известному физиологу Ивану Петровичу Павлову, потому что, несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с «имперским нарративом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии