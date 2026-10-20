Правда, и цена немалая Xiaomi выпустила мобильный аккумулятор Power Bank Pro 25000 250W. Новинка получила аккумулятор ёмкостью 25 000 мА·ч, три выходных разъёма с суммарной мощностью до 250 Вт и встроенный цветной дисплей.
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