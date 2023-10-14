Тайны королевы Анны: кем была жена Людовика XIII и возлюбленная английского герцога

Сегодня Анну Австрийскую помнят в основном как героиню романа Дюма. Между тем эта женщина сыграла незаурядную роль в событиях бурного ХVII века Ее любили и ненавидели кардиналы Ришелье и Мазарини, король Франции и герцог Бекингем.