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Тайны королевы Анны: кем была жена Людовика XIII и возлюбленная английского герцога

Сегодня Анну Австрийскую помнят в основном как героиню романа Дюма. Между тем эта женщина сыграла незаурядную роль в событиях бурного ХVII века Ее любили и ненавидели кардиналы Ришелье и Мазарини, король Франции и герцог Бекингем.

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