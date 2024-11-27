Новая нейросеть Fugatto от Nvidia может синтезировать звуки, которых никогда не существовало в природе

Языковая модель Fugatto от Nvidia представляет собой прорыв в области генерации звука. Используя передовые методы синтетического обучения и комбинирования на уровне логического вывода, Fugatto может создавать совершенно новые звуки, комбинируя любые аудиоэлементы, включая речь, музыку и спецэффекты.
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