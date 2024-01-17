Макрон призвал не дать России победить в конфликте на Украине

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что в конфликте на Украине нельзя дать России победить. В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что ЕС должен противопоставить Москве общую стратегию в конфликте, пишет газета .
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