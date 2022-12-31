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Тренер Анкалаева: «Не вижу в UFC на данный момент соперников для Магомеда»

Сухраб Магомедов, тренер полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева, считает, что у россиянина нет соперников в промоушене.

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