Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі Пентагон не виявив ознак розміщення Росією лазерної зброї в Україні Москва, як стверджує Київ, намагається залякати світ чутками про своє «Вундерваффе» Пентагон заявив у п'ятницю, що немає жодних ознак того , що Росія застосувала лазерну зброю в Україні, після заяв Москви про те, що вона розміщує там потужні лазери […] Сообщение Пентагон не виявив ознак розміщення Росією лазерної зброї в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.