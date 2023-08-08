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Спикер Госдумы Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Спикер Госдумы Володин: Зеленский повторит судьбу Саакашвили

Зеленский повторит судьбу Саакашвили, последние события это только доказывают. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сделавший соответствующую запись в своем ТГ-канале.

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