Открыт Дом культуры в с.Ивановка

Совместно с Председателем Государственного совета РК Владимиром Константиновым, заместителем Председателя Совета министров РК – Министром сельского хозяйства РК Андреем Рюмшиным, заместителем начальника управления искусств - заведующим отделом народного творчества и фестивально-гастрольных проектов Министерства культуры РК Натальей Сапожниковой, председателем районного совета Александром Коноховым и другими почетными гостями глава администрации Антон Кравец принял участие в торжественном открытии Дома культуры в с.